Celebrata la la prima Giornata della Memoria per le vittime dell’Heysel

E’ stata celebrata nel Palazzo della Regione Piemonte la prima Giornata della Memoria per le vittime dell’Heysel, organizzata a cura dell’ Associazione Quelli di Via Filadelfia.

Un ricordo sentito per voce dei familiari di coloro che hanno perso la vita in quel tragico evento e una toccante monologo di Omar Rottoli che ha ricordato tutti i 39 caduti quella sera del 29 maggio 1985 nel vecchio stadio di Bruxelles prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, raccontando la loro quotidianità e le loro storie.

Per la Regione Piemonte presenti gli assessori Andrea Tronzano e Maurizio Marrone e i consiglieri Diego Sarno e Sarah Disabat. In rappresentanza della Città di Torino, il consigliere Marco Chessa.