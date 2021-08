Un mabino di 3 anni, Alessio Parravicini, è morto entre si trovava in vacanza in Trentino con la famiglia. Il piccolo, che risiedeva a Domodossola, ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale sul posto. Poi le sue condizioni si sono aggavate ed è stato trasferito a Milano, dove è morto venerdì.

L’ipotesi, che dovrà essere confermata dall’autopsia, è che sia stato colpito da un raro virus. Alessio a settembre avrebbe dovuto cominciare la scuola materna a Domodossola.