A Torino Tennis & Friends tra sport, screening medici e possibilità di vaccinarsi

TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport, il progetto sociale arriva per la prima volta nel capoluogo piemontese, per sostenere la prevenzione in veste di ”Official Charity” delle Nitto ATP Finals di Torino. Dopo il grande successo dell’appuntamento che ha aperto la stagione 2021 di TENNIS & FRIENDS all’interno degli Internazionali BNL d’Italia, la manifestazione, riconosciuta a livello nazionale, continua a diffondere la cultura della prevenzione sanitaria, sensibilizzando la popolazione ad adottare corretti stili di vita.

L’appuntamento per il pubblico è per sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle ore 10:00 fino alle ore 18:00, nella prestigiosa cornice del “Circolo della Stampa Sporting”, in Corso Giovanni Agnelli 67/A, location che è stata teatro di storici incontri del tennis nazionale e internazionale.

Alle ore 11:00 del 25 settembre è previsto un incontro tra la stampa e le massime cariche istituzionali: politica, sanità, industria e noti personaggi della cultura e dello spettacolo. Nel dettaglio saranno presenti: il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la Sindaca di Torino Chiara Appendino, l’Assessore al Turismo Alberto Sacco, l’Assessore Regionale allo Sport di Torino Fabrizio Ricca, l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi che, insieme al Presidente della F.I.T. Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi e il Presidente del Comitato d’Onore delle Nitto ATP Finals di Torino, Gianni Ocleppo, il Direttore Generale della ASL Città di Torino Carlo Picco, il Presidente del Comitato tecnico-scientifico Piemonte di Tennis & Friends e Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale torinese Amedeo di Savoia, Professore Giovanni Di Perri, il Dottore Piero Fenu Direttore Sanitario dell’Istituto di Candiolo-IRCCS e il Dottore Giuseppe Banna, Oncologo clinico dell’Istituto di Candiolo – IRCCS, presentano il grande evento TENNIS & FRIENDS, dialogando con gli ospiti e i giornalisti presenti, spaziando fra sport, prevenzione e spettacolo.

L’evento si conclude, nel pomeriggio di domenica 26 settembre, con i ringraziamenti finali rivolti agli ospiti presenti e ai sostenitori. TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport – “Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino”, ha il patrocinio del Comune di Torino, della Regione Piemonte e della ASL città di Torino che sostengono con entusiasmo questa importante manifestazione nella quale convivono Sport, Salute, Prevenzione e Solidarietà.

All’interno del Circolo della Stampa Sporting è a disposizione di tutti i cittadini, il “Villaggio della Salute e dello Sport” con 42 aree che comprendono spazi sanitari dedicati alla prevenzione , suddivisi in 25 branche specialistiche, a cura dell’eccellenza sanitaria del territorio, nelle quali verranno effettuati screening e check-up gratuiti.

Tutto ciò è reso possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di: Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Istituto di Candiolo – IRCCS, équipe sanitaria dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, J Medical, Salute e Sport, Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, C.U.S e SaluTO Torino.Medicina e Benessere e una rappresentanza della Sanità Militare.

Il percorso di prevenzione comprende un’area Ginecologica e Senologica dedicata alla salute della donna. Un’area dedicata alla salute del bambino che comprende: Pediatria, Psicologia Pediatrica, Otorinolaringoiatria pediatrica, Audiometria pediatrica, Riabilitazione e Rieducazione funzionale pediatrica. Un’area dedicata alle Malattie dell’apparato digerente, Malattie metaboliche, Pneumologia, Otorinolaringoiatria, Endocrinologia, Nutrizione clinica, Cardiologia, Dermatologia, Fisioterapia. E’ inoltre presente un’area dedicata alle Vaccinazioni Covid-19 e alle Malattie Respiratorie Post Covid-19.

TENNIS & FRIENDS, oltre alle visite specialistiche, gli screening e la possibilità di vaccinarsi, offre ai suoi visitatori anche l’opportunità di trascorrere, all’interno del “Villaggio dello Sport”, una giornata in famiglia diversa dal solito, intrattenendosi grazie alle moltepliciattività presenti che hanno luogo nella storica cornice del Circolo della Stampa Sporting. Grazie alle Forze Armate il pubblico può sperimentare il free climbing su parete, e il simulatore di volo messo a disposizione dell’ Aereonautica Militare Italiana e assistere ai match del torneo di Tennis Celebrity.

Salute, Sport e Spettacolo saranno protagonisti per due intere giornate. L’ingresso a TENNIS & FRIENDS è libero fino ad esaurimento posti, nel rispetto della normativa anti Covid-19. Per iscriversi preventivamente all’evento, essendo in possesso di green pass, basta andare sulla pagina del sito dell’evento Torino 2021 cliccare su questo link (https://tennisandfriendstorino.it/) e compilare il form. L’utente iscritto riceverà poi una e-mail da presentare all’ingresso.

Non essendo in possesso di green pass, all’esterno del Circolo della Stampa Sporting è stato messo a disposizione uno spazio per l’effettuazione del Test Rapido Covid19.

Dopo Napoli e Roma, TENNIS & FRIENDS è voluto andare oltre il suo ‘perimetro’ di appartenenza sul territorio italiano per rafforzare i suoi obiettivi che, da oltre dieci anni, promuovono e sostengono la diffusione della Prevenzione Gratuita e la Promozione della Salute attraverso lo Sport. Mai come in questo ultimo periodo, la pandemia da Covid-19, ha visto diminuire le prestazioni specialistiche ospedaliere e ambulatoriali, generando così un deficit importante sugli screening di prevenzione. Screening e visite che invece è possibile effettuare all’interno del “Villaggio della Salute e dello Sport” nel quale opera l’eccellenza sanitaria del territorio piemontese. TENNIS & FRIENDS che si impegna annualmente offrendo servizi di check-up gratuiti e visite specialistiche, esami diagnostici, counseling e momenti educativi che incoraggino il pubblico ad adottare un corretto stile di vita, quest’anno è orgoglioso di essere l’“Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino”.