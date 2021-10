Elezioni comunali 2021, ecco tutti i sindaci eletti in Piemonte. Torino verso il ballottaggio: quinta proiezione Rai: Lo Russo 43,9% e Damilano 38,6%. Sganga al 9%. – Dati in aggiornamento

Elezioni comunali a Torino all’insegna dell’astensione. L’affluenza finale dei votanti nel capoluogo torinese è rimasta abbondantemente sotto il 50%: nei 919 seggi si sono presentati 331.488 elettori, pari al 48,06% dei 689.684 aventi diritto, il peggior risultato della storia nel capoluogo.

Nel frattempo il Consorzio Opinio Italia per Rai ha diffuso la quinta proiezione per la giornata di elezioni Amministrative di oggi. Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra, è al 43,9% dei voti; Paolo Damilano per il centrodestra è al 38,6%. Resta ferma al 9% la candidata del Movimento 5 Stelle, Valentina Sganga.

La copertura del campione e dell’82%.

Di seguito i candidati sindaci eletti nelle altre provincia del Piemonte.

ALESSANDRIA

Dove-Sindaco-Lista

ARQUATA SCRIVIA – BASSO ALBERTO – Lista civica VIVIAMO ARQUATA

BORGO SAN MARTINO: ZAVATTARO FABIO – Lista civica BSM IL BORGO CHE VORREI

CASAL CERMELLI: CERMELLI ANTONELLA – Lista civica IL PAESE CHE VOGLIAMO

CASTELLAZZO BORMIDA: FERRARIS GIANFRANCO DETTO GIL – Lista civica FERRARIS GIANFRANCO DETTO GIL

CASTELNUOVO BORMIDA: ROGGERO GIOVANNI – Lista civica PROGREDIRE INSIEME

CASTELSPINA: MUSSI CLAUDIO – Lista civica SPIGHE E GRAPPOLO D’UVA

CELLA MONTE: DEEVASIS MAURIZIO – Lista civica UNITI PER CELLA MONTE

CERRINA MONFERRATO: CORNAGLIA MARCO – Lista civica CERRINA MONFERRATO IN COMUNE

ISOLA SANT’ANTONIO: SCOTTI CRISTIAN – LISTA CIVICA IL CAMPANILE

MERANA: GALLO ANGELO – Lista civica RISORGIMENTO RURALE

MONLEALE: MASSA PAOLA – Lista civica INSIEME PER MONLEALE

MONTECASTELLO: PENNA GIANLUCA – Lista civica VIVERE MONTECASTELLO

MORBELLO: VACCA ALESSANDRO – Lista civica IMPEGNO E COLLABORAZIONE

ODALENGO GRANDE: OLIVERO FABIO – Lista civica PER UN NUOVO ODALENGO GRANDE

OLIVOLA: GROSSI GIANMANUELE – Lista civica TORRE CON RAMO D’ULIVO

PONTECURONE: D’AMICO GIOVANNI VALENTINO – Lista civica PONTECURONE PER NOI

PONTI: POGGIO ANTONELLA GUSEPPINA – Lista civica INSIEME PER PONTI

SAN SALVATORE MONFERRATO: TAGLIABUE CORRADO – Lista civica SAN SALVATORE INSIEME

SANT’AGATA FOSSILI: CAMATTI DIEGO – Lista civica UNITI PER SANT’AGATA

TERZO: SOLFERINI MAURIZIO – Lista civica #PER TERZO

ASTI

Dove-Sindaco-Lista

CASORZO: MUSSA IVANA – Lista civica SI’ AMO CASORZO

CASTELNUOVO BELBO: ALLINERI ALDO – Lista civica CASTELNUOVO BELBO NEL CUORE

CORTANZE: GATTIGLIA MARCO – Lista civica RINNOVAMENTO SVILUPPO

NIZZA MONFERRATO: NOSENZO SIMONE – Lista civica CAMBIAMO NIZZA

OLMO GENTILE: ARAMINI GIUSEPPINA – lista civica IL CAMPANILE

PIOVA’ MASSAIA: MURGIA ANTONELLO – Lista civica INSIEME PER PIOVA’

QUARANTI: PIGELLA GIUSEPPE – Lista civica INSIEME PER QUARANTI

ROATTO: COLOMBO BRUNO – Lista civica ROATTO NEL CUORE

ROCCA D’ARAZZO: FONTANA LAURA – Lista civica UN PAESE CI VUOLE

SAN PAOLO SOLBRITO: PANETTA LUCA – Lista civica IMPEGNO E SOLIDARIETA’

SCURZOLENGO: MAIOCCO GIANNI – Lista civica PER L’AMORE DEL PAESE

BIELLA

Dove-Sindaco-Lista

CAMPIGLIA CERVO: PIATTI MAURIZIO – Lista civica PER LA BURSCH

CASTELLETTO CERVO: GILETTI OMAR – Lista civica IDEE IN COMUNE

COGGIOLA: SETTI PAOLO – Lista civica NOI A COGGIOLA

DORZANO: GUSULFINO SERGIO – Lista civica IL CAMPANILE

LESSONA: CAMBIE’ SIMONE – Lista civica RINNOVAMENTO

ROSAZZA: DELMASTRO DELLE VEDOVE FRANCESCA – Lista civica #RICOSTRUIAMO ROSAZZA

VEGLIO: MARZOLLA NICOLA – Lista civica GIOVANI X VEGLIO

ZUMAGLIA: DE FAVERI EDOARDO – Lista civica NOI CON VOI PER ZUMAGLIA

CUNEO

Dove-Sindaco-Lista

BARBARESCO: ZOPPI MARIO – Lista civica BARBARESCO E’ PRESENTE

CARAMAGNA PIEMONTE: EMANUEL FRANCESCO – Lista civica CARAMAGNA DOMANI

CASALGRASSO: DONETTO GIOVANNI – Lista civica INSIEME POSSIAMO

CASTELDELFINO: AMORISCO DOMENICO – Lista civica SI AMO CASTELDELFINO

CAVALLERMAGGIORE: SANNAZZARO DAVIDE – Lista civica CAVALLERMAGGIORE VIVA

CRISSOLO: RE FABRIZIO – Lista civica STELLE ALPINE

DRONERO: ASTESANO MAURO – Lista civica VIVI DRONERO

ENTRACQUE: PEPINO GIAN PIETRO MATTEO – Lista civica ENTRACQUE LAVORIAMO INSIEME

FRASSINO: ELLENA ROBERTO – Lista civica UNITI PER IL FUTURO DI FRASSINO

GRINZANE CAVOUR: GARAU GIANFRANCO – Lista civica GRINZANE AL CENTRO

LEQUIO TANARO: TROSSARELLO GIUSEPPE – Lista civica SIAMO LEQUIO

MARTINIANA PO: BERARDO VALDERICO – Lista civica MARTINIANESI PER IL CAMBIAMENTO

MELLE: FINA GIOVANNI – Lista civica DUE STELLE ALPINE

MONESIGLIO: GALLIANO GIUSEPPE – Lista civica NOI SIAMO VOI

MONTALDO ROERO: CORAGLIA FULVIO – Lista civica CRESCERE INSIEME

NUCETTO: DHO ENZO – Lista civica NUCETTO UNITO

PEZZOLO VALLE UZZONE: BALBIANO GIANNI – Lista civica STRETTA DI MANO

PONTECHIANALE: ALLASINA ANDREINO – Lista civica TRADIZIONE E INNOVAZIONE

PRAZZO: LICE GABRIELE – Lista civica PRAZZO INSIEME DOMANI

PRUNETTO: COSTA LUIGI – Lista civica ORIZZONTI NUOVI

ROCCAFORTE MONDOVI’: BONGIOVANNI PAOLO – Lista civica INSIEME SI PUO’

RODDI: DAVICO ROBERTO – Lista civica INSIEME PER RODDI

SAMPEYRE: DADONE ROBERTO – Lista civica LISTA DADONE

SANTO STEFANO ROERO: FACCO GIUSEPPINA – Lista civica VIVIAMO SANTO STEFANO ROERO

VALDIERI: GIORDANA GUIDO – Lista civica CON TE PER IL PAESE

VINADIO: CORNARA GIUSEPPE PIETRO – Lista civica INSIEME PER VINADIO

NOVARA

Dove-Sindaco-Lista

BORGO TICINO: MARCHESE ALESSANDRO – Lista civica BORGO INSIEME

CASALEGGIO NOVARA: DEMARCHI ISABELLA – Lista civica TRADIZIONE E FUTURO

COMIGNAGO: POTENZA DANIELE – Lista civica VIVERE COMIGNAGO

DORMELLETTO: VEDOVATO LORENA – Lista civica IL PAESE CHE VOGLIAMO

GRANOZZO CON MONTICELLO: PAGLINO PAOLO – Lista civica RINNOVAMENTO E PARTECIPAZIONE

LESA: BONA ANGELO LUCA – LISTA CIVICA PER LESA

MEZZOMERICO: MATTACHINI PIETRO – Lista civica UNITI PER MEZZOMERICO

NEBBIUNO: FAVINO FABRIZIO – Lista civica OBIETTIVO COMUNE

NIBBIOLA: AGNESINA PIERFRANCESCO – Lista civica NIBBIOLA CHE VOGLIAMO

NOVARA – in corso

PETTENASCO: ROMAGNOLI MAURO – Lista civica PERCORSO COMUNE

POMBIA: ARLUNNO NICOLA – Lista civica PER POMBIA

SAN NAZZARO SESIA: DELBO’ DARIO – Lista civica BADIA INNOVAZIONE E TRADIZIONE

SAN PIETRO MOSEZZO: BROGNOLI GIUSEPPE – Lista civica COLLABORAZIONE E SVILUPPO

SORISO: MONTI FELICE – Lista civica SORISO VIVA VIVI SORISO

SUNO: GIULIANI RICCARDO – Lista civica TUTTI PER SUNO

TRECATE: BINATTI FEDERICO – Centrodestra

VARALLO POMBIA: CARLOMAGNO JOSHUA – Lista civica VARALLO POMBIA INSIEME

TORINO

Dove-Sindaco-Lista

ALBIANO D’IVREA: TEZZON VENERINA – Lista civica FUTURO INSIEME

BALDISSERO TORINESE: CORDERO PIERO – Lista civica PROGETTO BALDISSERO 2031

BARDONECCHIA: ROSSETTI CHIARA – Lista civica BARDONECCHIA SEMPRE

BEINASCO: ballottaggio CANNATI DANIEL (centrodestra) e LOMBARDI DONATO (M5s)

BOLLENGO: RICCA LUIGI SERGIO – Lista civica VIVERE BOLLENGO

BORGOMASINO: PASQUALE ANTONELLA GIOVANNA – Lista civica PER BORGOMASINO

BROSSO: VIGLIERMO BRUSSO ANNA SERAFINA – Lista civica CARO BROSSO

BRUSASCO: BOSSO GIULI – Lista civica – PROGETTIAMO PER CRESCERE

BRUZOLO: BARBON ROBERTO – Lista civica VIVERE BRUZOLO

CAMBIANO: VERGNANO CARLO – Lista civica CAMBIANO INSIEME

CARAVINO: SILETTI ADRIANO – Lista civica PER CARAVINO E MASINO

CARIGNANO: ALBERTINO GIORGIO – Lista civica INSIEME PER CARIGNANO

CARMAGNOLA: in corso

CERES: EBOLI DAVIDE – Lista civica VECCHIO CAMPANILE

CIRIE’: in corso

CUCEGLIO: IUCULANO MAMAO ANTONINO – Lista civica LA RINASCITA DI CUCEGLIO

CUORGNE’: CRESTO GIOVANNA – Lista civica CUORGNE’ AL CENTRO

FELETTO: FERRERO MARIA CRISTINA – Lista civica A PICCOLI PASSI TRADIZIONE E INNOVAZIONE

FIANO: CASALE LUCA – Lista civica PROGETTO IN COMUNE CASALE

FRASSINETTO: BONATTO MARCHELLO MARCO PIETRO – Lista civica INSIEME PER FRASSINETTO

GRAVERE: NURISSO PIERO FRANCO – Lista civica GRAVERE 21/26

LANZO TORINESE: VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO – Lista civica SI AMO LANZO

LEMIE: GABRIELE DANIELE – Lista civica INSIEME PER LEMIE

LUSIGLIE’: MARASCA ANGELO – Lista civica RINNOVAMENTO PARTECIPAZIONE SOLIDARIETA’

MASSELLO: BOETTO ENRICO – Lista civica VITA NATURA CULTURA

MOMPANTERO: GASTALDO DAVIDE – Lista civica UN FUTURO A MOMPANTERO

MONTALDO TORINESE: GAIOTTI SERGIO – Lista civica VIVA MONTALDO COMUNITA’

NICHELINO: in corso

NOASCA: AIMONINO DOMENICO – Lista civica NOASCA SIAMO NOI

OZEGNA: BARTOLI SERGIO – Lista civica TRASPARENZA E FUTURO

PERTUSIO: DAMINI GIUSEPPE ANTONIO – Lista civica PERTUSIO CON NO

PIANEZZA: SIGNORIELLO ROBERTO – Lista civica INSIEME PER PIANEZZA

PINEROLO: in corso

PINO TORINESE: TOSI ALESSANDRA VALENTINA – Lista civica ULIVO E INDIPENDENTI PER PINO

PORTE: GAY SIMONE – Lista civica UN PROGETTO PER PORTE

RIVALTA DI TORINO: MURO SERGIO – Centrosinistra

RONCO CANAVESE: GIACOMINO LORENZO – Lista civica PLO PAIS RONC DE DE M AN

SAN MAURO TORINESE: in corso

SETTIMO ROTTARO: OTTOGALLI MASSIMO – Lista civica UN COMUNE UNA COMUNITA’

TORINO: in corso

TROFARELLO: NAPOLETANO STEFANO – Lista civica INSIEME LA PERSONA AL CENTRO

VOLPIANO: PANICHELLI GIOVANNI – Lista civica UNITI PER VOLPIANO

VCO

Dove-Sindaco-Lista

DOMODOSSOLA: in corso

MACUGNAGA: BONACCI ALESSANDRO – Lista MACUGNAGA

PREMOSELLO-CHIOVENDA: FOVANNA ELIO – Lista civica PREMOSELLO CHIOVENDA PUNTO E A CAPO

QUARNA SOTTO: QUARNA SOTTO – Lista civica AVVENTURA COMUNE

TRASQUERA: MAGLIOCCO GEREMIA – Lista civica INSIEME PER TRASQUERA

VERCELLI

Dove-Sindaco-Lista

ALBANO VERCELLESE: ZARATTINI MASSIMILIANO – Lista civica INSIEME PER ALBANO

ARBORIO: FERRAROTTI ANNALISA – Lista civica ANDIAMO AVANTI PER ARBORIO

BALMUCCIA: UFFREDI MORENO – Lista civica INSIEME PER BALMUCCIA

BOCCIOLETO: FIORONE WALTER – Lista civica IL PONTE … UNITI SI PUO’!

BORGO D’ALE: ANDORNO PIER MAURO – Lista civica GUARDIAMO AVANTI

BORGO VERCELLI: DEMAGISTRI MARIO – Lista civica INSIEME PER BORGOVERCELLI

CRAVAGLIANA: DEBERNARDI LUCA – Lista civica CRAVAGLIANA CONSAPEVOLE

FONTANETTO PO: VALLINO RICCARDO – Lista civica INSIEME PER FONTANETTO PO 2021-2026

GATTINARA: CASAZZA MARIA VITTORIA – GATTINARA UNITI SI VINCE

GREGGIO: TRADA CLAUDIO – GREGGIO 2.0

LAMPORO: PRETI CLAUDIO – VIVIAMO LAMPORO

LOZZOLO: SELLA ROBERTO – VIVI AMO LOZZOLO

PIODE: FERRARIS DAVIDE – UNITI PER PIODE

POSTUA: D’ALBERTO ROSA DONATELLA – POSTUA FUTURA

PRAROLO: GUGLIELMOTTI UMBERTO – UNITI PER PRAROLO

QUINTO VERCELLESE: GHISIO GIUSEPPE – Lista civica PER QUINTO

ROSSA: ROTTA ALEX – Lista civica COSTRUIAMO IL FUTURO

SAN GERMANO VERCELLESE: MENTIGAZZI GIANNI – SAN GERMANO MERITA

SANTHIA’: ARIOTTI ANGELA – Lista civica IMPEGNO PER SANTHIA’

VALDUGGIA: CHIARA LUCA – Lista civica NOI PER VALDUGGIA

VOCCA: GAGLIARDINI GIACOMO – Lista civica PER VOCCA