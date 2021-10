Chiusa l’autostrada A26 tra Masone e Ovada in direzione Alessandria per smottamento. A dare la notizia è la Protezione Civile di Alessandria. Come annunciato, una vasta area di pressione atlantica è causa di forte instabilità sul Piemonte, con precipitazioni molto forti attese per oggi ed in particolare dalla sera e fino alla prima parte della mattinata di domani. L’allerta rossa riguarda, in particolare, il Verbano-Alto Novarese e il basso Alessandrino.