Leinì, sequestrate 24mila paia di scarpe false: due arresti – VIDEO

Oltre 24mila scatole contenenti calzature false di diverse case di moda, tra cui, ottime riproduzioni degli originali Louis Vuitton, Valentino, Nike, Dolce&Gabbana, Adidas e Nike.

E’ quello che hanno scoperto i carabinieri in quattro container fermati in un’area di deposito e smistamento merci a Leinì. Due le persone arrestate per ricettazione: si tratta di due marocchini, di 40 e 49 anni, residenti a Torino.

Durante i controlli in un deposito di Leini, i militari hanno fermato la coppia mentre stava ispezionando il contenuto di quattro container appena consegnati.

Secondo le indagini tutta la merce era destinata ai mercati rionali del Piemonte e della Lombardia. Il carico avrebbe fruttato oltre 1,5 milioni di euro.