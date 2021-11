Treno Limone-Tenda, 12 corse gratuite al giorno tutti i giorni della settimana

In attesa della riapertura della tratta ferroviaria Limone-Ventimiglia prevista per Natale, a partire già dal 12 dicembre saranno introdotte 6 coppie di treni al giorno sulla tratta Limone-Tenda per un totale di 12 corse quotidiane. La Regione Piemonte, inoltre, si farà carico della gratuità del biglietto per tutti i passeggeri.

“Abbiamo voluto dare un aiuto concreto – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi – ad un territorio gravemente danneggiato dall’alluvione Alex nell’ottobre 2020, dove i paesi sono rimasti isolati a lungo proprio per la mancanza di collegamenti sia stradali sia ferroviari e ancora oggi soffrono per una situazione che certamente penalizza la mobilità”. Come annunciato nelle scorse settimane la tratta Limone-Tenda sarà gratuita per tutti i passeggeri. “Abbiamo tenuto fede all’impegno preso facendoci carico del costo del biglietto sia per chi si deve muovere nella valle per lavoro o per esigenze personali sia per chi desidera raggiungere le località turistiche nel fine settimana – evidenziano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi -. Il territorio ha bisogno di risollevarsi e con questa iniziativa vogliamo dare un aiuto in modo che questo inverno possa essere la prima stagione della ripresa che questi paesi meritano”.