25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative in Piemonte

Il 25 novembre è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che è stata istituita dalle Nazioni unite nel 1999 per sensibilizzare la popolazione e confrontarsi rispetto a questo grave problema. Queste sono le iniziative e le manifestazioni in Piemonte in occasione di questa giornata.

Ad Avigliana sono diverse e si svolgeranno non solo il 25, ma lungo tutta la settimana, iniziando da sabato 20 novembre con l’inaugurazione della mostra fotografica “Uno scatto… tante emozioni”, nella chiesa di Santa Croce.

Giovedì 25 novembre, di fronte al negozio della Conad di via dei Testa, alle 10,30 sarà invece inaugurata la panchina rossa che, con il suo colore, simboleggia la violenza esercitata sulle donne e ci ricorda i femminicidi che purtroppo continuano pressoché quotidianamente in tutta Italia e nel mondo.

Infine, venerdì 26 novembre, all’auditorium Bertotto delle scuole medie (in via Cavalieri di Vittorio Veneto 3) alle 21 si terrà la serata informativa sul tema preceduta dalla lettura teatrale di alcuni brani selezionati da Silvia Mercuriati di Firmato donna e interpretati da alcune Dragonesse, dal titolo: Donne uccise da uomini, perché donne. A seguire il tema della violenza sulle donne sarà declinato nelle sue varie sfaccettature da Lucia Sgarbossa della Città delle donne per gli aspetti di prevenzione, dall’avvocatessa Silvia Lorenzino per gli aspetti legali, da Elisabetta Davì, responsabile area adulti Conisa Valle di Susa e Val Sangone e Roberta Ravizza, cooperativa sociale Csda, Centro per le famiglie diffuso Valle di Susa per gli aspetti relativi alle ricadute familiari e sociali.

Il Comune di Volpiano propone due appuntamenti: sabato 27 novembre alle 21, nella chiesa parrocchiale (piazza Vittorio Emanuele II), per ricordare le sofferenze delle donne afghane è in programma il concerto-spettacolo «Canto anche per te. La voce delle donne per le donne che non hanno voce», con il coro Imago Vocis e l’ensemble strumentale diretto da Marcella Tessarin, e letture a cura di Pierpaolo Congiu.

Il secondo appuntamento è domenica 28 novembre alle 21, nella Sala polivalente di via Trieste 1, con la proiezione del film «Il lungo giorno di Gloria», diretto da Chiara Crupi; al termine, dibattito insieme a Lina Borghesio, presidente del Centro antiviolenza «Punto a Capo» e Chiara Vercellini, psicoterapeuta.

A Torino, Women in Coffeescende in campo per una giusta causa e lo fanno per dare il loro contributo attivo alla parità di genere, in favore dell’empowerment femminile e contro ogni tipo di violenza.

Il Van rosa di Caffè Vergnano, simbolo di Women in Coffee, farà infatti tappa a Torino in via della Rocca 19 da PEPE Caffe’ e ogni espresso servito andrà interamente devoluto a supportare e finanziare le attività di Telefono Rosa.

Inoltre nella giornata del 25 Novembre tutte le caffetterie a marchio Vergnano e i bar Women in Coffee si stringeranno attorno a questo progetto virtuoso perché insieme si è più forti e si può fare la differenza.

A Giaveno, un ampio programma avviato già nei giorni scorsi con alcune iniziative promosse dalle associazioni Valle di Mezzo, DonneDiValle, SoleDonna e Arte in Movimento con il titolo di “Non sei sola” quali la presentazione del libro “Donne e follia in Piemonte. Storie e immagini di vite femminili rinchiuse nei manicomi” di Bruna Bertolo e il focus sul ruolo maschile come principale responsabile della violenza, trattato dall’Associazione “Uomini in Cammino” di Pinerolo.

Da martedì 23 e fino a sabato 27 sui social istituzionali della Città di Giaveno saranno pubblicati i video messaggi e video immagini realizzati dalle associazioni, dalle scuole, dalle residenze per anziani, amministratori comunali e cittadini sul tema e per la Giornata.

Da sabato 20 a sabato 27 novembre “Scarpe rosse in vetrina” , il simbolo della Giornata insieme ad un manifesto saranno presenti in oltre 100 vetrine delle attività commerciali e artigianali, pubblici esercizi di Giaveno.

L’appuntamento centrale, in presenza con invito rivolto a tutta la cittadinanza è in programma a Giaveno giovedì 25 novembre. Nel pomeriggio a partire dalle ore 15 in piazza San Lorenzo ai piedi della Torre degli Orologi ci sarà l’allestimento e l’esposizione di “Vite spezzate” e dei pannelli, lavori di “Non sei sola”, a cura delle associazioni del programma “Non sei sola”. Alle 16 dinanzi alla Chiesa dei Batù per l’iniziativa della Città di Giaveno “I lividi me li faccio in palestra” intervento dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni sportive giovanili del territorio e delle associazioni con riflessioni, pensieri e performance.