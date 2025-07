La multinazionale piemontese Ferrero alla fine ha comprato l’altra multinazionale americana Kellogg: ecco perché in USA se ne sta parlando

CUNEO – La multinazionale Ferrero, che ha sede a Casalgrasso, vicino ad Alba, ha comprato l’altra multinazionale del cibo WK Kellogg, famosa per produrre cereali. La conferma è arrivata nella giornata di oggi, 10 luglio, anche se c’erano già nei giorni scorsi voci che suggerivano il buon esito dell’operazione.

L’accordo prevede che Ferrero debba pagare 3.1 miliardi di dollari e in cambio acquisisca il pieno controllo delle operazioni che rientrano nella sezione di produzione, marketing e distribuzione della Kellogg. Questa azienda è una delle più famose negli USA: è stata fondata a Battle Creek, una città degli Stati Uniti d’America nella contea di Calhoun, nello Stato del Michigan.

Il fondatore è William Keith Kellogg, che con il fratello creò i cereali “Corn Flakes” per sbaglio, nel 1898, trasformando i chicchi di grano e mais in fiocchi. Questa azienda è molto famosa anche per aver sperimentato la settimana lavorativa di sei ore, nel 1930; di questo esperimento ne hanno scritto sociologi e storici, perché rivoluzionario per l’epoca: in anni in cui sembrava impossibile conciliare salari, occupazione e stanchezza dei lavoratori, il fondatore della Kellogg decise di ridurre la giornata lavorativa con l’intenzione di assumere più abitanti della zona, organizzando il lavoro su 4 turni giornalieri e non più su 3. Per W.K. il “six-hours day” rappresentava (p.13) “una versione capitalista della liberazione dal mondo moderno, dove le macchine stavano stabilmente rimpiazzando i lavoratori e le lavoratrici”

Curiosità: la Kellogg’s fu scelta per fornire la colazione agli astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins durante il viaggio sulla luna con l’Apollo 11.

