Oggi 1° Dicembre è la giornata mondiale per la lotta all’Aids: in aumento i casi tra i 25-29 anni

L’HIV / Aids continua ad essere una realtà. I dati 2020 parlano di 1.303 nuove diagnosi di infezione da HIV in Italia, pari a 2,2 nuovi casi per 100.000 residenti, e di una media di 3,3 casi per 100.000 residenti per i Paesi dell’Unione Europea. L’incidenza più elevata di nuove diagnosi si riscontra nella fascia di età 25-29 anni, mentre è in calo il numero di nuove diagnosi fra gli stranieri.

È in aumento invece la quota di persone a cui viene diagnosticata tardivamente l’infezione: ben 2 casi su 3 per i maschi eterosessuali e più della metà dei casi per le femmine sono stati diagnosticati tardivamente. Circa 500 persone muoiono ogni anno in Italia a causa dell’Aids.

Il 1° dicembre 2021, Giornata mondiale per la lotta all’Aids, offre l’occasione per riportare l’attenzione su questo tema e in generale sulle malattie sessualmente trasmissibili. La costante presenza di numerosi casi di diagnosi tardive, con il conseguente aumento del rischio di ospedalizzazione e comparsa di patologie HIV correlate, necessita di mantenere viva l’attenzione sulla prevenzione e la diagnosi precoce.

Sul sito dell’Azienda Sanitaria aslto3, al link https://www.aslto3.piemonte.it/servizi/altre-informazioni/infezioni-hiv/ sono riportate tutte le informazioni su come accedere al test per la diagnosi HIV, in anonimato e gratuitamente.