COVID-19, il Piemonte è ancora in zona bianca: curva contagi in crescita ma ricoveri e decessi ancora contenuti

Secondo il pre-report settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 22 al 28 novembre i dati mantengono il Piemonte ancora in zona bianca, a basso rischio di contagio.

Se da una parte i contagi seguono una curva in crescita come in tutta Italia, dall’altra ricoveri e decessi rimangono ancora contenuti. L’RT puntuale calcolata sulla data di inizio sintomi sale da 1.21 a 1.36 e il tasso di positività rimane al 2%.

“L’incidenza è di 136,17 casi ogni 100 mila abitanti, mentre il tasso di occupazione dei posti letto sale, ma resta sempre sotto soglia di allerta (5,7% per le terapie intensive e 6,9% per i posti letto ordinari). La situazione epidemiologica e il numero dei ricoveri, sempre contenuti, concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca” – fa sapere la Regione.

“Non ci stancheremo mai di sottolineare che questo risultato che ci consente di continuare a restare in zona bianca e di contenere le conseguenze della diffusione del virus, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è il frutto della nostra campagna vaccinale – commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Continueremo a correre per ampliare il più velocemente possibile la copertura delle terze dosi che è già tra le più alte d’Italia con circa 650 mila somministrazioni già effettuate”.