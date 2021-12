I sindaci di Beinasco, Carmagnola, Ivrea, Orbassano, Pianezza, Rivoli e Venaria Reale chiedono la sospensione del blocco del traffico

Dal 1° marzo 2021 sono operative nuove disposizioni regionali per il miglioramento della qualità dell’aria. Si tratta di misure di limitazione che intervengono sulle principali fonti responsabili delle emissioni di PM10 e ossidi di azoto: il traffico, l’agricoltura e il riscaldamento.

Alcune misure sono strutturali e sono sempre in vigore nel corso dell’anno o nel periodo che va dal 15 settembre al 15 aprile. Altre hanno un carattere temporaneo e si attivano con l’accensione del semaforo antismog per prevenire e contenere i superamenti del valore limite giornaliero di PM10.

Tutti i Comuni dell’agglomerato di Torino, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sono chiamati ad adottare l’intero pacchetto di misure. Queste misure arrivano a prevedere il blocco dei veicoli diesel fino all’EURO 5 e

quelli a benzina fino all’EURO 2.

Tanti Comuni hanno già aderito al sistema regionale MOVE IN ( https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/move-monitoraggio-dei-veicoli-inquinanti ), una scatola nera inserita a bordo dei veicoli rientranti in tali blocchi e che consente un numero contingentato di km all’anno. Tutto questo sistema, che già crea disagio a causa dei repentini cambiamenti, si scontra oggi anche con il problema della pandemia e dei mezzi pubblici strapieni che diventano fonte di contagi. Da una parte viene chiesto ai cittadini che non possono cambiare la propria auto di usare i mezzi pubblici. Dall’altra, di evitare

forme di contagio e, vedendo lo stato dei nostri mezzi, possiamo dire che sono

una delle prime cause.

Si aggiungono a tutto ciò, anche in questo caso, i repentini cambi di normativa per l’accesso al sistema dei trasporti pubblici, che mettono in difficoltà pendolari e operatori preposti al controllo (prima liberi, poi con green pass, dal 10 gennaio con super green pass, poi con dispositivi di sicurezza generici ora con FFP2 obbligatoria, etc.). Inoltre, a causa delle quarantene, molti autisti non sono disponibili con possibili ripercussioni sul numero delle corse.

“A fronte di tutto questo abbiamo una pandemia che di nuovo dilaga ed è necessario ridurre le forme di assembramento, anche e soprattutto sui mezzi pubblici. I Sindaci sotto elencati, chiedono dunque a Regione Piemonte e a Città metropolitana di Torino, di capire il difficile momento che stiamo vivendo e di rivedere i provvedimenti adottati in merito alle limitazioni riguardanti la circolazione veicolare sospendendole in questo momento di recrudescenza dei contagi da Covid19 come già capitato per lo scorso inverno”.

Daniel Cannati – Sindaco di Beinasco

Ivana Gaveglio – Sindaco di Carmagnola

Stefano Sertoli – Sindaco di Ivrea

Cinzia Bosso – Sindaco di Orbassano

Roberto Signoriello – Sindaco di Pianezza

Andrea Tragaioli – Sindaco di Rivoli

Fabio Giulivi – Sindaco di Venaria Reale