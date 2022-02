Scuola, Costanzo (Alt): “Garante Minori Piemonte prenda posizione su alunni discriminati anche se disabili”

“Con grande coraggio il Garante dei Minori della Provincia Autonoma di Trento, dr. Fabio Biasi, ha inviato una lettera al Governo e all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza di Roma per esprimere il suo disappunto sulle politiche adottate da Palazzo Chigi nelle scuole. Queste politiche vedono gli alunni discriminati da una strategia governativa sbagliata e che avrà effetti devastanti sul loro sviluppo. Il Green pass, ha detto il Garante, è uno strumento non sanitario, ma punitivo e di controllo sociale.

Ho dunque deciso di scrivere alla Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Piemonte, dott.ssa Serra, per chiederle di prendere anche lei posizione nei confronti di queste misure discriminatorie. In Piemonte sono molti i casi di minori costretti a vedersi applicate regole diverse in quanto non vaccinati, e che devono subire le conseguenze di regole assurde per la quarantena anche se soggetti fragili. Vorrei che si aprisse una riflessione: è tollerabile che dei ragazzi disabili siano costretti a non poter fruire della didattica in presenza? Ci si rende conto del danno incommensurabile che subiscono per la loro formazione? La didattica a distanza infatti non è in grado di aderire ai loro bisogni, eppure i dirigenti scolastici sono inflessibili, e si rifiutano addirittura di rispettare una circolare del Ministero che invece chiedeva che le scuole garantissero in tutti i modi la didattica in presenza per i soggetti fragili. Spero vivamente che la Garante Serra mi risponda e assuma una posizione netta”. Così in una nota la deputata Jessica Costanzo (Alternativa).