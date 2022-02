Un altro caso di Peste Suina Africana in Piemonte nel territorio di Rocca Grimalda: in tutto sono 34

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha comunicato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 febbraio una nuova positività alla peste suina africana in Piemonte, nel territorio di Rocca Grimalda in provincia di Alessandria. Per ora i 17 casi del Piemonte e i 17 casi della Liguria sono stati riscontrati nella zona infetta, delimitata dopo il ritrovamento della prima carcassa di cinghiale morto per psa. In tutto sono 34 i positivi riscontrati dallo scorso 27 dicembre.