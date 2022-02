La mappa della zona “infetta” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 24 febbraio 2022. Nella mappa i punti colorati mostrano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana.

I positivi rimangono quindi 42: 22 per ritrovamenti in Piemonte; 20 per ritrovamenti in Liguria.