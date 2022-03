Torino, scippano lo smartphone a una ragazza alla fermata dell’autobus, presi

Mercoledì sera, poco dopo le 22 una giovane donna è seduta su una panchina di una fermata GTT di corso Molise in attesa dell’autobus. La ragazza sta ascoltando della musica con i suoi auricolari quando le si avvicinano due persone e uno dei due le strappa il cellulare di ultima generazione. Gli autori del gesto si danno alla fuga all’interno di un cortile condominiale per poi scavalcare un cancello.

La vittima dà l’allarme, grazie alle indicazioni ricevute gli agenti rintracciano i due in corso Ferrara angolo via Traves. Per entrambi, due ragazzi di 23 e 21 anni, scatta l’arresto per furto.

Lo smartphone recuperato verrà poi riconsegnato alla legittima proprietaria.