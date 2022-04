Codacons prepara ricorso al Tar contro il concorso per la scuola

In favore dei docenti del Piemonte che non hanno superato la prova scritta del concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sul quale ci sono state diverse polemiche, scende in campo il Codacons che prepara un ricorso collettivo al Tar del Lazio

Il Codacons ha anche organizzato per mercoledì 6 aprile alle ore 16:30 un webinar volto ad illustrare le iniziative legali allo studio dell’associazione, e spiegare ai bocciati come tutelare i propri diritti. Interverranno all’incontro online il presidente Codacons Carlo Rienzi, l’avv. Marta Perugi e l’Avv. Sergio Santoro, già presidente aggiunto del Consiglio di Stato. Ci si può registare qui.