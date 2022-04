Sono 2.277 i vaccinati contro la COVID-19 di oggi, martedì 5 aprile, in Piemonte di cui a 64 è stata somministrata la prima dose, a 290 la seconda e a 1.712 la terza.

Dall’inizio della campagna sono state inoculate 9.794.633 dosi, di cui 3.328.898 come seconde e 2.840.955 come terze.

Finora somministrate 19.435 quarte dosi agli immunodepressi (211 oggi) e 3.006 dosi di Novavax.

