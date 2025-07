Più di 200 compresse di un nuovo oppioide addosso: fermati in due a Novara

NOVARA – Un 20enne e un 28enne sono stati fermati dai Carabinieri di Novara per possesso di stupefacenti, vicino alla Stazione ferroviaria. Il 28enne, ora in arresto, è stato trovato con 199 compresse di un oppioide vietato in Italia, mentre il 20enne, denunciato in stato di libertà, ne possedeva tre. Questa sostanza può avere effetti molto gravi sulla salute, perché provoca difficoltà respiratorie, convulsioni e un sonno profondo con complicazioni anche letali, oltre a causare forte dipendenza.

Una nuova droga

“Questo tipo di stupefacente – spiegano i militari del Comando provinciale di Novara – è molto simile al ‘Tramadolo’, oppioide presente nei medicinali antidolorifici e utilizzato nelle terapie del dolore per altro largamente diffuse in Africa dove costituiscono una vera e propria emergenza sanitaria che colpisce soprattutto le fasce più povere di quelle società. Il sequestro costituisce probabilmente uno dei primi riscontri sull’intero territorio piemontese di questa nuova droga”.

Secondo episodio in pochi giorni

Già qualche giorno fa le Forze dell’Ordine avevano eseguito un intervento anti-droga a Novara. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Novara militari avevano perquisito in via San Francesco d’Assisi due cittadini che poco prima avevano dato hashish a un ragazzo. I due erano stati trovati con 23 grammi di sostanza stupefacente, parte della quale si trovava nel fanale della bicicletta. Con loro avevano anche il denaro derivante dallo spaccio.

