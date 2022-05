Un Freak Show al Masters of Magic World di Torino

Un Freak Show arriva a Torino. È il nuovo appuntamento del vasto programma del Masters of Magic World Tour 2022 che, dal 26 al 29 maggio, trasformerà Torino nella Capitale della Magia.

Protagonisti di questo show d’eccezione saranno maghi e artisti del calibro di Thomas Blackthorne, fachiro e ingoiatore di spade, e Captain Frodo, noto anche come “The Incredible Rubberman”, contorsionista da Guinness World Record e figlio del famoso mago norvegese “Il Grande Santini”. Con il Freak Show, il pubblico che parteciperà al Masters of Magic World Tour 2022 potrà assistere non solo alle esibizioni dei migliori prestigiatori del pianeta ma anche alle performance di maghi dalle incredibili e sorprendenti capacità, rievocando le atmosfere degli spettacoli di Barnum, celebre imprenditore e circense statunitense, la cui storia è stata raccontata anche da un recente musical di successo.

Lo spettacolo intende inoltre ricordare Piero Ustignani, in arte Jabba, artista circense e illusionista recentemente scomparso, che ha dedicato la sua intera carriera a incantare e affascinare il pubblico attraverso i suoi spettacoli nelle piazze d’Italia e in programmi televisivi come Italia’s Got Talent, oltre ad esser entrato 3 volte nel Guinness World Record: nel 2008 insieme a Walter Rolfo per il maggior numero di conigli estratti da un cilindro (300), nel 2011 per il più alto numero di bicchieri di vetro rotti, con la forza del pensiero, allo stesso momento (66) e nel 2015 per aver organizzato lo spettacolo con il maggior numero di prestigiatori in scena.

≪Jabba è, e sarà sempre, uno dei punti di riferimento della magia mondiale: la sua incredibile ricostruzione del mondo Freak non ha eguali in Europa. Rivivere le emozioni che sapeva creare nei suoi show sarà uno dei regali belli di questo Festival, ma soprattutto sarà l’occasione per ricordare un grande artista e un amico speciale!≫ commenta Walter Rolfo produttore e direttore artistico del Masters of Magic World Tour 2022 .

Il Freak Show è solo uno dei tanti eventi speciali che verranno presto annunciati per il Masters Of Magic World Tour 2022: giunto al suo XX anno, torna finalmente dal vivo di fronte al pubblico per festeggiare un’edizione speciale, con una vera maratona di spettacolo di oltre 100 ore consecutive di pura emozione e felicità, prodotte da Masters of Magic, engagement company, leader nella produzione di eventi live e televisivi e specializzata nella comunicazione, che utilizza l’arte magica come linguaggio per raccontare emozioni. La direzione artistica del festival è di Walter Rolfo. La regia e lo show design sono a cura di Alessandro Marrazzo.

Un appuntamento di richiamo internazionale, che fin dalla prima edizione ha ospitato i più importanti maghi del mondo, tra i quali David Copperfield, Dynamo, David Blaine, Cyril Takayama, e apre al pubblico le porte del mistero, e dei segreti degli illusionisti, grazie ad oltre cinquanta eventi, in 4 giorni, fra spettacoli, concorsi, conferenze e vere e proprie lezioni di magia per imparare a diventare maghi!

Segreti, idee, tecniche di 1500 illusionisti professionisti provenienti da tutto il mondo e oltre 40 star internazionali attese tra gli ospiti del Festival che condivideranno i loro più grandi segreti con lo scopo di inventare i nuovi prestigi che ci stupiranno nei prossimi anni.

In occasione del Masters Of Magic World Tour 2022 il pubblico potrà immergersi anche nella più innovativa “Fiera magica” del mondo, con un intero spazio dedicato agli “inventori di magie” dove i partecipanti potranno acquistare ogni tipo di illusione e prestigio: dal filo dell’invisibilità ad ogni novità del mercato della magia…dove tutto è possibile per chi sa cercare!

Masters of Magic è anche foriera di nuovi giovani talenti, che possono dimostrare le proprie abilità concorrendo al premio internazionale Trofeo Victor Balli, fra i più importanti riconoscimenti al mondo.

Altro importante concorso in occasione del Festival è il Campionato Italiano di magia: i concorrenti vengono selezionati durante l’anno in tutte le città d’Italia per poi sfidarsi nel Gran Finale. Negli anni è stato vinto da artisti diventati famosi, come Andrew Basso protagonista di uno spettacolo residente a Broadway e Vanni De Luca, uno dei mentalisti più bravi al mondo.

Tra gli altri importanti premi, da ricordare il prestigioso riconoscimento “Grolla d’Oro”, che consacra i migliori artisti dell’illusione al mondo.

L’evento, con il patrocinio della Città di Torino, è stato reso possibile grazie al contributo di Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino. Sono inoltre già aperte le vendite dei biglietti online per poter partecipare al Masters of Magic World Tour 2022 con l’abbonamento che permette l’accesso a tutte le giornate, oltre alla vendita del biglietto per lo spettacolo Gran Gala di Magia.