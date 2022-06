Siccità, l’assessore all’Ambiente Marnati: “Chiederemo lo stato di calamità naturale”

E’ allarme siccità in Piemonte tanto che dalla prossima settimana la Regione è pronta a chniedere “lo stato di calamità naturale per l’uso idropotabile dell’acqua”. Lo sostiene l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati.

“La mancanza di neve, la scarsità di piogge e le temperature alte – spiega – stanno creando seri problemi in maniera oramai diffusa in tutto il Piemonte.Continuiamo a monitorare la situazione passo passo ma siamo molto preoccupati. É molto probabile che fra qualche settimana si passi dal livello arancione di allerta a quello rosso con gravi danni al settore agricolo e al serio rischio di problemi per approvvigionamento dell’acqua per uso idropotabile. Le scorte in montagna – aggiunge Marnati – sono destinate ad esaurirsi presto. É necessario da parte di tutti fare un uso molto parsimonioso dell’acqua”.