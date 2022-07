Morte bracciante agricolo a Revello: indagati titolare azienda e legale rappresentante

Moussa Dembele, 30 anni originario del Mali, è morto nel pomeriggio di domenica 10 luglio, mentre lavorava in un’azienda agricola di Revello. Ora il pm Mario Pesucci ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e violazione delle norme antinfortunistiche sia il titolare dell’azienda che il legale rappresentante della ditta di Busca che produce il macchinario causa dell’incidente sul lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che Dembele sia stato “risucchiato” dal macchinario per distribuire mangimi ai bovini, abbia poi battuto la testa e il colpo gli è stato fatale.

Saranno gli esperti nominati dalla difesa e dalla famiglia della vittima, assistita dallo studio 3A, ad accertare il corretto funzionamento del macchinario con una consulenza tecnica. Intanto è stata effettuata l’autopsia sul corpo del giovane oltre a una perizia voluta dal magistrato sulla rispondenza alla normativa in materia, l’integrità, l’assenza di modifiche e il funzionamento del macchinario.

Dembele era arrivato nel 2013 in Italia e si era sistemato a Rifreddo. Anche un fratello è immigrato con lui in Piemonte e risiede a Gambasca, nel cuneese. In Mali lascia la moglie, due figlie ancora piccole, i genitori e i fratelli.