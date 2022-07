Presentata al Museo Nazionale del Cinema la 12° edizione del Sestriere Film Festival

Tutto è pronto per la 12° edizione del Sestriere Film Festival in programma al Colle dal 30 luglio al 7 agosto 2022. L’evento è stato presentato ufficialmente giovedì 21 luglio al Museo Nazionale del Cinema presso la Mole Antonelliana.

Il Sestriere Film Festival è un evento unico organizzato nella sala cinematografica più alta d’Europa a 2035 metri del Cinema Fraiteve dove è possibile assistere tutte le sere, dalle ore 21.00 sino alla finale del 6 agosto, alla proiezione dei lavori che partecipano al concorso e selezionati da Montagna Italia.

Inoltre, saranno proposte delle proiezioni di film fuori concorso che hanno come tema centrale la montagna, le storie dei popoli delle terre alte e le grandi imprese. Non mancano le serate speciali come quella di apertura con la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense che, nel 150° anniversario delle Truppe Alpine e nel 70° delle Brigata Alpina Taurinense, aprirà con un concerto, sabato 30 luglio alle ore 21.00, la kermesse internazionale dedicata al cinema della montagna.

Al Sestriere Film Festival i film in concorso sono 22 provenienti da Francia, Emirati Arabi Uniti, Bulgaria, Svizzera, Polonia, Austria, Cina e Pakistan.

Ai film in concorso si aggiungono 8 opere cinematografiche fuori concorso. Tra queste verrà proiettata la versione restaurata dalla cineteca di Bologna del film “Italia K2” di Mario Fantin. Ci saranno 4 film della Mescalito Film dedicati al grande alpinismo: “77 giorni”, “Fine Lines”, “Wall of Shadows” e “The Last Mountain”.

A questi si aggiunge un omaggio a Walter Bonatti con il film “Fratelli si diventa” con Reinhold Messner. Il regista Alessandro Filippini sarà presente alla serata finale. Ci sarà un evento speciale in collaborazione con la Rai e la trasmissione “Presa Diretta” in cui verrà proiettato il reportage “Guerra all’Amazzonia”, vista l’attenzione ai problemi climatici del festival. L’ultimo film fuori concorso è “Ngijung” che verrà presentato dall’associazione Cuore Attivo Monte Rosa, ente che si occupa di sostenere le popolazioni locali. Come di consueto saranno presentate e proiettate sul grande schermo le 21 fotografie finaliste del concorso fotografico “Spirit of the Mountain”.

Dal 31 luglio al 7 agosto 2022, ci sarà la possibilità di svolgere attività escursionistiche gratuite con Roberto Miletto, istruttore di Nordic Walking, e una guida alpina locale. L’iniziativa “Cammina con il festival” consiste in 8 camminate differenti nelle aree adiacenti al Colle di Sestriere. Il festival si conclude come ogni anno presso il rifugio Alpette. Si terrà a 2.300 metri il concerto finale “Not only Jazz in quota” con l’artista internazionale Desirèe de Silva e il Maestro Fabio Piazzalunga al pianoforte.

La Giuria del festival edizione 2022 è composta dal Presidente Piero Carlesi e da Nicola Bionda e Giuseppe Spagnulo. Il Sestriere Film Festival è un progetto gratuito di promozione della cultura. All’interno del festival ci saranno due momenti speciali. Domenica 31 luglio 2022 Davide Bracco presenta la Film Commission Torino Piemonte. Venerdì 5 agosto 2022 verranno presentati il Museo Nazionale del Cinema e il Museo Nazionale della Montagna.

La presentazione del Sestriere Film Festival è il primo grande evento condiviso nato dal protocollo d’intesa siglato, in coda alla conferenza stampa, tra il Comune di Sestriere e il Museo Nazionale del Cinema con il supporto del Museo Nazionale della Montagna e di Film Commission Torino Piemonte.

È stata l’occasione per raccontare gli obiettivi di questa collaborazione mirata alla promozione turistica del territorio alpino di Sestriere e delle montagne olimpiche della Vialattea passando attraverso storia, cultura e tradizioni delle terre alte come hanno raccontato i relatori intervenuti alla conferenza.

Il programma

Sabato 30 luglio

Concerto della Brigata Alpina Taurinense

A l’ombre du Chamlang, Benjamin Védrines, Charles Dubouloz, Jérémie Chenal,

FRANCIA

Italia K2, Fuori concorso, Mario Fantin, ITALIA

Domenica 31 luglio

Presentazione della Film Commission Torino Piemonte

Zenerù, Andrea Grasselli, ITALIA

Gli Stambecchi del Robinet, Ruben De March, ITALIA

1934, Michele Bellio, ITALIA

Across Empriness, Luca Albrisi, ITALIA

Antartica, Jivko Konstantinov, Bulgaria

Il guardiaparc, Paula Nay, SVIZZERA

L’uomo che accarezza la roccia, Fabrizio Antonioli, ITALIA

Lunedì 1° agosto

Valle della luce, Alberto e Lia Beltrami, ITALIA

Fine Lines, Fuori concorso, Dina Khreino, EMIRATI ARABI UNITI/HONG KONG

Martedì 2 agosto

Presentazione di Cuore Attivo Monterosa / Film fuori concorso Ngijung

S’avanzada, Francesco Palomba e marco Madau, ITALIA

The World Will Change, Marco Coraggio, ITALIA

Two Headed Mountain, Jacopo Marzi, ITALIA

Schianti, Tobia Passigato, ITALIA

La via incantata, Francesco Fei, ITALIA

Mercoledì 3 agosto

Mario survegn du chauns, Beat Manetsch, SVIZZERA

77 giorni, Fuori concorso, Hantang Zhao, CINA

Giovedì 4 agosto

Travel poem, Marta Paolantonio, ITALIA

Autumn in my Mountains, Gabriele Prato, ITALIA

Woolworld, Joanna Polak, POLONIA

Oben Angekommen, Thomas Hammerschmied, GERMANIA

The last mountain, Fuori concorso, Dariusz Załuski, PAKISTAN

Venerdì 5 agosto

Presentazione del Museo Nazionale del Cinema e del Museo Nazionale della Montagna

Val Roseg – Il paradiso incantato, Tiziano Klein, SVIZZERA

Un chiodo in testa, Nicola Rota, ITALIA

Bernina Terra Glacialis, Giorgio Tomasi, ITALIA

The Wall of Shadows, Fuori concorso, Eliza Kubarska, POLONIA/GERMANIA/SVIZZERA

Sabato 6 agosto

Guerra all’Amazzonia, Fuori concorso, Marcello Brecciaroli, ITALIA

Premiazioni film in concorso

Fratelli si diventa. Omaggio a Walter Bonatti. Un film con R. Messner / Fuori concorso, Alessandro Filippini e Fredo Valla, ITALIA

Domenica 7 agosto

Concerto “…Not only jazz in quota”, Rifugio Alpette con Desiree de Silva e Fabio

Piazzalunga.