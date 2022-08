Approvate le liste del PD in vista delle prossime elezioni politiche. I candidati dei seggi del Piemonte

La Direzione nazionale del Pd ha approvato nella notte le liste per le candidature in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Gli esponenti della corrente di Base riformista non hanno partecipato al voto.

Ricorda il segretario Letta:

Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti. Ma è impossibile per la riforma del taglio dei parlamentari ma anche per esigenza di rinnovamento. Potevo imporre persone “mie” ma non l’ho fatto perchè il Partito è comunità. Ho chiesto personalmente sacrifici ad alcuni.