Dalle 10 alle 22 le Parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Tutti i candidati del Piemonte

Martedî 16 agosto si svolgono le Parlamentarie del Movimento 5 Stelle con oltre 2 mila candidati in tutta Italia. Il voto si svolge online dalle 10.00 alle 22.00.

Per essere precisi gli iscritti al Movimento devono effettuare tre votazioni:

per le proposte di autocandidatura per collegi plurinominali della Camera dei Deputati ricadenti nella propria circoscrizione elettorale; per le proposte di autocandidatura per collegi plurinominali del Senato della Repubblica ricadenti nella propria circoscrizione elettorale e per la proposta del Presidente di una lista di nominativi da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali.