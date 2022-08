Chiara Appendino capolista in tutti i collegi plurinominali del Piemonte per il M5S, gli altri candidati

L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino sarà capolista in tutti i collegi plurinominali del Piemonte per il Movimento 5 Stelle. Sul Piemonte 01 dietro di lei Antonino Ilaria, ex assessore sotto la sua amministrazione, seguiti da Carlotta Tevere e Giovanni Caponetto. Sul Piemonte 02, come detto, sempre Appendino capolista, con alle spalle Luca Carabetta, Antonella Pepe e Matteo Locatelli. Per il P2 l’ex prima cittadina è seguita sullo 01 da Mario Iacopino e Fabio Frezzino e sullo O2 da Massimo Cerrato, Antonella Scagnetti e Giuseppe Castagna.

Mentre al Senato nel Piemonte 1 troviamo Elisa Pirro, seguita dda Alberto Unia, Barbara Azzarà e Roberto Falcone. Sul Piemonte 02 Ettore Licheri, Susa Matrisciano, luca Zacchero, Mara Gandola.