Sinistra Italiana e Verdi presentano le loro liste elettorali in coalizione in Piemonte

Anche la sinistra in Piemonte ha reso noto le proprie liste elettorali in vista delle prossime elezioni politiche di settembre 2022. Nella coalizione che vede presente anche il Partito Democratico e +Europa, ci saranno anche Sinistra Italiana e Verdi, per la prima volta insieme. A guidare questa lista di SI + Verdi sarà il capogruppo in regione di Liberi e Uguali Marco Grimaldi che correrà come capolista alla Camera a Torino e nell’area della provincia. Poi ci sarà Mariella Grisà, portavoce regionale dei Verdi. Al Senato saranno candidati nel torinese Valentina Cera, ex assessora comunale a Nichelino, oggi consigliera delegata in Città Metropolitana alle Politiche giovanili e Enrico Manfredi, assessore a Collegno.

Negli altri collegi regionali, esclusa Torino, il capolista sarà il comico e scrittore Giobbe Covatta, militante di lungo corso dei Verdi, con cui si è candidato in passato. E poi gli esponenti dei Fridays For Future, come Andrea John Dejanaz, tra gli organizzatori del Climate social camp di luglio. Per gli uninominali, c’è la segretaria regionale di Sinistra Italiana Fiammetta Rosso, nel complesso collegio di Cuneo al Senato.