Torino chiede alla Regione Piemonte di istituire e finanziare lo psicologo di base

Approvato in Sala Rossa a Torino, con 25 voti a favore e un’astensione, un ordine del giorno che invita l’Amministrazione comunale a chiedere alla Regione Piemonte l’istituzione e il finanziamento della figura dello psicologo di base.

Lo psicologo di base, spiega il documento, collabora accanto al medico di base, offrendo assistenza psicologica primaria per poi, se necessario, indirizzare i pazienti verso gli specialisti. In Italia non esiste una legge nazionale riguardante questa figura, ma ci sono esperienze pilota in varie Regioni – con modalità diverse – come Veneto, Umbria, Puglia e Campania, mentre in Piemonte al momento sono state presentate una proposta di legge regionale e una mozione in Consiglio regionale.

L’ordine del giorno votato oggi in Sala Rossa specifica come l’Istituto Superiore di Sanità, a partire da un rapporto riguardante l’impatto sulla salute mentale della pandemia in corso, abbia sottolineato che la domanda di interventi psicosociali, verosimilmente, aumenterà notevolmente nei prossimi mesi e anni. Una figura gratuita e territoriale di supporto alla popolazione, che lavori in team con medici di famiglia e specialisti, potrebbe pertanto essere una valida soluzione per affrontare questo problema.

Il testo del documento segnala anche come le persone, soprattutto i giovani e gli anziani, abbiano subito enormi prove emotive con la pandemia e del successivo periodo di instabilità politica internazionale, con un aumento esponenziale di fatiche, sofferenze, ansie e depressioni.