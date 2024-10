Chivasso: ritrovato il corpo senza vita di un giovane, si è tolto la vita

CHIVASSO – Non c’è stato nulla da fare per un giovane di 24 anni: il corpo senza vita di Alessandro Scigliano è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi nell’area ex-Agip a Chivasso.

Sul luogo del ritrovamento le ambulanze della Croce rossa Chivasso e Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso. Presenti anche i carabinieri di Chivasso per i rilievi del caso e ricostruire quanto accaduto e il medico legale dell’AslTo4.

Secondo quanto riporta Prima Chivasso, nell’area in cui è stato ritrovato il corpo del 24enne – nelle vicinanze del ponte di ferro della linea ferroviaria per Asti – sono giunti i suoi familiari, molto scossi per quanto accaduto.

Le prime informazioni parlano di una tragedia svoltasi davanti agli occhi della fidanzata del giovane. Sono state le sue urla disperate ad allertare alcune persone residenti nei paraggi che, senza indugiare, sono corse in soccorso della ragazza, trovata in stato di choc.

Secondo quanto avrebbe detto la giovane, erano insieme quando hanno avuto una lite accesa. La vittima ha deciso di scavalcare la recinzione del vecchio deposito ed è sparito. Capendo che qualcosa non andava è corsa in cerca del fidanzato, entrando all’ex Agip. Poi la scoperta e i primi tentativi di salvarlo: Alessandro aveva trovato una corda e ha deciso di togliersi la vita.

Anche il massaggio cardiaco praticato da chi è accorso in aiuto dei fidanzati purtroppo è stato inutile. Il corpo di Alessandro è stato portato nella camera mortuaria dell’ospedale di Chivasso.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

