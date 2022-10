Il Guardian racconta la gloria della bagna càuda

The Guardian, il prestigioso quotidiano britannico ha dedicato un articolo alle bellezze del Piemonte, delle Langhe in particolare, e alla Bagna Cauda che “with good friends, good bread and jugs of good red wine, it makes for a convivial evening”, con buoni amici, buon pane e brocche di vino rosso garantisce una convivialità garantita.

La giornalista Liz Boulter ha definito le Langhe “terra lussureggiante di cibo, vino e arte”, ricca di produttori di vini e formaggi, boschi e noccioleti, tartufo e percorsi naturalistici tra Montà, Barbaresco, Monteu Roero, La Morra e Serravalle Langhe.

L’articolo parla ella Cappella del barolo di La Morra, dipinta da Tremlett e Sol Le Witt una esplosione di colori.