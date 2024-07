Potrebbe essere stato ucciso l’uomo trovato morto nei boschi di Oleggio

OLEGGIO – Il corpo senza vita di un uomo di mezza età è stato ritrovato, questa mattina all’alba, nei boschi di Oleggio.

A trovare il cadavere, sul ciglio della stradina nella zona verso il fiume Ticino, un passante che ha subito chiamato le forze dell’ordine. Sul luogo del macabro ritrovamento erano presenti i sanitari del 118 con il medico legale e i carabinieri di Novara per i rilievi del caso.

Sono loro a indagare su quanto possa essere successo all’uomo. Tra le piste più accreditate quella dell’omicidio: sul corpo della vittima sono stati trovati segni di violenza. Inoltre, la zona in cui è stato trovato il cadavere è nota per il suo degrado e per essere una piazza di spaccio.

Notizia in aggiornamento

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese