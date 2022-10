Ragazza di 23 anni aggredita in un campus universitario di Torino, Cirio: “Forze dell’ordine sulle tracce dell’aggressore”

“Sono sgomento per quanto avvenuto ieri notte. Lo sono come presidente, ma ancora prima come padre e mi stringo a questa ragazza e alla sua famiglia. La Regione farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per essere al loro fianco”.

Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, sull’aggressione alla ragazza di 23 anni in un campus universitario di Torino avvenuto sabato sera.

“Le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’aggressore che si è introdotto nel campus universitario e io spero solo che venga assicurato al più presto alla giustizia” rassicura Cirio. Che conclude: ” Deve pagare fino in fondo per questa azione ignobile”.

Nel pomeriggio sono intervenuti anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha parlato di “Un episodio gravissimo che ci lascia sgomenti” e Alessandro Ciro Sciretti, presidente di Edisu Piemonte: “Sono stato subito informato di quanto accaduto e mi sono recato sul posto. Resto in contatto costante con le forze dell’ordine che stanno cercando il responsabile di questo gravissimo fatto. La mia solidarietà alla studentessa e alla famiglia”.