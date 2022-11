Ponte Ognisanti, in Piemonte arriva la pioggia: tempo tipicamente autunnale

Dopo il caldo insolito delle scorse settimane scendono le temperature in Piemonte. E arriva la pioggia. “L’alta pressione sub-sahariana che ormai da tante settimane sta soggiornando sull’area del Mediterraneo – spiega il Meteo.it – inizia a dare i primi segnali di affaticamento, in particolare sul bordo più settentrionale della sua struttura, aprendo così un corridoio a venti più freschi, ma soprattutto più umidi”.

Per questo inizio Novembre, spiega l’Arpa, assisteremo a un “tempo tipicamente autunnale con temperature che rientrano gradualmente nella norma per il periodo: un primo impulso perturbato sta interessando la nostra regione con rovesci sparsi, che risulteranno più persistenti e localmente forti fino alla serata sul settore sudorientale, dove proseguiranno ancora nella prima parte della giornata di domani, in un contesto che altrove vedrà una sostanziale assenza di precipitazioni. Un nuovo e più marcato passaggio perturbato è atteso nel corso del pomeriggio di giovedì, con piogge e locali temporali di forte intensità in serata sull’alto Piemonte, sull’Appennino e sulle pianure orientali, con quota delle nevicate che si porterà al di sotto dei 2000 m”.