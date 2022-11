Meteo Piemonte, deciso peggioramento dal pomeriggio di giovedì con temperature in calo

Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, l’autunno dovrebbe finalmente arrivare con piogge miste a schiarite e temperature in calo.

“Tempo per lo più stabile atteso fino al primo pomeriggio di domani, con nuvolosità variabile associata a deboli precipitazioni limitate al settore appenninico di confine e domani a carattere isolato anche su Verbano e fascia pedemontana alpina. Un marcato peggioramento è atteso da metà pomeriggio di domani a partire da ovest, con piogge e locali temporali che dalla serata e fino alle prime ore di venerdì potranno risultare particolarmente intensi sull’Appennino, sulle pianure orientali e sulla zona del Lago Maggiore, con quota delle nevicate che si porterà intorno ai 1800 m tra Alpi Cozie e Lepontine. Migliora nelle prime ore della mattinata di venerdì a partire da ovest con diffuse condizioni di foehn in giornata. Sabato ancora ventoso con deboli piovaschi al mattino sul settore appenninico e temperature minime in pianura in deciso calo.” – si legge nel bollettino meteo di oggi, mercoledì 2 novembre.