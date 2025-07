Fermato sul tram 4 a Torino con 100 dosi di cocaina

TORINO – Quattro giovani sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato a Torino con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli interventi, avvenuti in circostanze e luoghi differenti, hanno portato al sequestro di ecstasy, cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Tra i fermati figura anche un minorenne.

Il primo episodio è avvenuto nei giardini Montanaro, dove gli agenti della Squadra Mobile – Sezione “Falchi” – hanno notato due ragazzi con atteggiamento sospetto. Uno dei due, minorenne, è stato visto consegnare una busta a un uomo su un monopattino. Subito dopo, insieme a un altro ragazzo di 23 anni, si è diretto verso una panchina, dove ha occultato un calzino all’interno di una scatola di scarpe. Al momento del controllo, i poliziotti hanno trovato all’interno del calzino ben 81 pastiglie rosa, presumibilmente ecstasy, una droga sintetica considerata altamente pericolosa.

In un’altra operazione, sempre gli agenti della Mobile hanno controllato un’auto sospetta nei pressi di piazza della Repubblica. A bordo si trovava un uomo di 34 anni. Durante la perquisizione del veicolo, i poliziotti hanno scoperto sostanza stupefacente già suddivisa in dosi pronte per essere vendute, nascosta nel bocchettone dell’aria condizionata. Inoltre, nel parasole è stato trovato un bilancino di precisione e, addosso all’uomo, 220 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

95 dosi di cocaina sul tram

Il terzo intervento si è svolto a bordo di un tram della Linea 4. Gli agenti hanno fermato un uomo che aveva con sé una bottiglietta di yogurt da bere. All’interno del contenitore, abilmente modificato, erano nascosti 95 involucri di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 18 mila euro in contanti, suddivisi in mazzette nascoste nei mobili: denaro che si sospetta possa essere frutto dell’attività di spaccio.

Tutti i soggetti arrestati sono attualmente gravemente indiziati, ma le indagini si trovano ancora nella fase preliminare. Pertanto, per ciascuno di loro vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

