Coniugi di Biella muoiono in un incidente in Puglia: le salme tornano in Piemonte per i funerali

Marito e moglie residenti a Biella e molto conosciuti nel quartiere Piazzo, sono morti in un tragico incidente in Puglia. Uno scontro frontale con un’altra vettura che non ha lasciato scampo a Michele De Cata, 89 anni, e Michela Curatolo, 82 anni.

Ieri la procura di Foggia ha dato il nulla osta per i funerali e i corpi sono tornati a Biella dove li aspetta la numerosa famiglia composta dai 7 figli Leonardo, Laura, Sante, Antonio, Giovanni, Claudio e Mauro con i rispettivi mariti e le rispettive mogli oltre ai nipoti e i parenti tutti.

Stasera alle 18 c’è il santo rosario, mentre domani, sabato 10 dicembre, alle 10 i funerali nella chiesa parrocchiale di San Giacomo al Piazzo, Biella.

Foto di Giovanni CC BY-NC-SA 2.0