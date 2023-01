Servizio civile universale: a Verbania 16 posti, 132 nelle provincie di Novara e VCO

È attivo il nuovo bando per il Servizio Civile Universale coordinato dalla cooperativa Aurive, che mette a disposizione 16 posti a Verbania in 8 progetti (e 132 complessivi nelle province di Novara e VCO), realizzati con il Comune di Verbania (5 posti tra biblioteca, politiche sociali e ufficio ambiente), il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano (5), il Museo del Paesaggio (2), la Casa della Resistenza (2) e L’Istituto Cobianchi (2).

I giovani interessati hanno tempo per candidarsi fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2022.

Possono candidarsi al Servizio Civile Universale coloro che hanno già compiuto 18 anni e non hanno ancora compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda.

Il servizio civile universale dura 12 mesi con un orario medio settimanale di 25 ore e un compenso mensile netto di euro 444,30.

Ecco l’elenco dei progetti, con indicazione della sede e del numero di posti disponibili:

– Progetto “Obiettivo autonomia 2”: presso il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano – Centro Diurno “Centro anch’io” Verbania (1 posto)

– Progetto “Ragazzi interconnessi”: presso il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano (2 posti)

– Progetto “Welfare di comunità 2”: presso il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano – Segretariato Sociale Verbania (2 posti)

– Progetto “Ancora in biblio”: presso Biblioteca Centro Rete di Verbania (2 posti)

– Progetto “Musei di tutti”: presso Museo del Paesaggio di Verbania (2 posti) e Casa della Resistenza di Verbania (2 posti)

– Progetto “Sostenibilità e clima”: presso Comune di Verbania – Ufficio Ambiente (1 posto)

– Progetto “Comunità solidali”: presso Comune di Verbania – Ufficio Politiche Sociali (2 posti)

– Progetto “Il tempo ritrovato”: presso Sportello Servizi al Lavoro Aurive – presso ITI Cobianchi Verbania (2 posti).

Per presentare domanda. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per compilare la Domanda online è necessario avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2.

Durante l’apertura del bando è accessibile uno sportello di accompagnamento alla candidatura nelle seguenti sedi:

– sportello Online: prenota il tuo appuntamento con lo staff di Aurive con un semplice messaggio su WhatsApp ai numeri 338 38.68.640 o 335.1344521;

– Biblioteca di Verbania, Via Vittorio Veneto, 138: dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 14.00 (orario continuato);

– Centro Impiego di Verbania, Piazza città Gemellate 27: Giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 14.00 (orario continuato).

Webinar informativo. Gli interessati potranno inoltre ricevere consulenze ed accompagnamento alla candidatura nell’ambito del Webinar online previsto in data: mercoledì 11 gennaio ore 11.30 – 12.30 per partecipare collegarsi al link: http://meet.google.com/phw-juhu-ppn

Consigliamo ai giovani interessati di non aspettare gli ultimi giorni per presentare domanda e prendere contatto con i servizi indicati.