Galliate, 57enne di Turbigo investita mentre cammina a piedi verso casa: morta sul colpo

Giulia Enrica Garavaglia, 57 anni di Turbigo, stava camminando intorno alle 20:30 di ieri, lunedì 9 gennaio scorso, in strada vicinale Montagna in località Sette Fontane quando una Peugeot 3800 l’ha investita. Il conducente della macchina, un 54enne di Nosate, si è subito fermato a prestare soccorso, ma per la donna non sono servite neanche le manovre di rianimazione dei sanitari del 118.

Ora indagano i carabinieri di Galliate per ricostruire l’incidente avvenuto nei pressi ponte Ticino che collega Piemonte e Lombardia. Secondo i militari la donna stava tornando a casa a piedi sul versante lombardo del fiume quando nel buio della sera è stata travolta dall’auto.