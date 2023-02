E’ morto Alberto Vanelli, reinventò il Castello di Rivoli, il Museo del Cinema e la Reggia di Venaria

E’ morto Alberto Vanelli, vero deus ex machina del rilancio culturale di Torino negli ultimi 40 anni. Laureato in sociologia a Trento, arrivò a Torino grazie a una borsa di studio della facoltà di Scienze Politiche dell’Università per poi diventare funzionario in Regione nel 1980.

Si devono alla sua mente illuminata alcune delle principali trasformazioni culutrali di Torino, dalla nascita del Museo di Arte Contemporanea al Castello di Rivoli, al restauro della Reggia di Venaria, fino all’idea di portare alla Mole Antonelliana il Museo del Cinema.

C’è lui anche dietro la nascita della Fondazione del Museo Egizio, del Salone del Libro, dell’Università del Piemonte Orientale. Il suo ultimo incarico è stato quello di Presidente della Fondazione Teatro Ragazzi.

Il suo curriculum è davvero impressionante.