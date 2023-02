Prénatal e Mission Bambini a sostegno dell’infanzia in difficoltà: raccolti 47mila euro

Continua la partnership tra Prénatal e Mission Bambini, un lavoro condiviso a sostegno dell’infanzia in difficoltà. Durante il periodo natalizio, Prénatal ha lanciato una raccolta fondi nei suoi 165 negozi fisici e online attraverso la vendita di prodotti contrassegnati dall’hashtag #fattiGRANDE.

E grazie alla generosità dei clienti sono stati raccolti 47.000 euro che Mission Bambini utilizzerà in 17 centri prima infanzia distribuiti in 9 regioni italiane. 2 quelli presenti in Piemonte e situati a Torino e Novara.

Duplice la destinazione del ricavato. Da una parte supporto economico per fronteggiare spese e rette scolastiche che garantiscono ai più piccoli l’accesso a servizi educativi di qualità (nidi e scuole dell’infanzia). In Italia sono ancora troppo pochi i bambini nella fascia 0-3 anni che frequentano (circa il 25% contro un obiettivo europeo del 33%). La causa principale è il disagio economico e sociale in cui molte famiglie riversano: per questo il sostegno che aziende come Prénatal offrono a Mission Bambini è fondamentale per agire in modo concreto.

L’altra area d’intervento è quella assistenziale, incentrata sull’approfondimento delle competenze genitoriali. In questa ottica vengono predisposti percorsi personalizzati e individuali con consulenze psico-pedagogiche e altri specifici finalizzati a migliorare la gestione della relazione con i figli e la loro educazione.