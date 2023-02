Terremoto in Turchia: avvicendamento dei volontari all’ospedale da campo di Regione Piemonte ad Antiochia

I volontari delle squadre logistiche del Coordinamento Regionale del Piemonte che sono partiti il 9 febbraio u.s. dal Presidio di Alessandria per il terremoto in Turchia che hanno montato l’ospedale da campo EMT2 della Regione Piemonte ad Antiochia, rientreranno in serata in Italia.

Una nuova squadra è partita stamattina dall’aeroporto di Malpensa ed è composta da undici volontari e quattro medici con destinazione Antiochia.

I volontari della logistica provengono dagli otto Coordinamenti Territoriali piemontesi e sono coordinati da un capo missione; si occupano di tutte quelle attività di supporto e manutenzione del campo e dell’ospedale EMT2 e sono composti da elettricisti, idraulici e personale specializzato nella gestione delle tende ed attrezzature.