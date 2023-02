Mattarella conferisce 30 onorificenze al Merito della Repubblica italiana, presente anche il Piemonte

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

Tra queste una onorificenza è andata anche a Fatima Zahra El Maliani, universitaria di 22 anni, premiata per l’impegno e la disponibilità nel doposcuola Unicef di Torino, presso la sede di Casa arcobaleno.

Fatima è arrivata in Italia dal Marocco quando aveva due anni e, purtroppo, non è ancora ufficialmente una cittadina italiana. La studentessa ha al momento solo un permesso di soggiorno a lungo termine per questo il riconoscimento rappresenta per lei un valore aggiunto. Lavora al Sermig di Torino.