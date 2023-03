E’ morto a 68 anni l’imprenditore Bruno Scanferla, presidente di Cna Piemonte e vicepresidente nazionale di Cna Industria. Scanferla era proprietario dell’omonima azienda di stampaggio di Avigliana.

Nato in Sardegna, di origini venete, Scanferala era arrivato in Piemonte a soli 4 anni ed iniziò a lavorare come operaio a 14 anni. A 26 anni diventa imprenditore aprendo una sua produzione di stampi e attrezzature meccaniche.