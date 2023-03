Dopo la dimissione da sottosegretaria per condanna in Cassazione per peculato, Montaruli entra in Commissione di Vigilanza Rai

Sono 42 i parlamentari che comporranno la Commissione di Vigilanza della Rai e tra questi figura anche il nome di Augusta Montaruli (FdI), ex-sottosegretaria al Ministero dell’Università e alla Ricerca per il governo Meloni, incarico da cui si è vista costretta a dimettersi dopo la condanna confermata in Cassazione per peculato nell’ambito dell’inchiesta Rimborsopoli della Regione Piemonte.

La Cassazione ha confermato la condanna dell’Appello, un anno e sei mesi, scontando un mese per quelle che sono state definite “spese pazze” in cui figurano abiti di lusso, gioielli e borse, ma anche dei corsi sull’uso dei social network e dei libri per un totale di oltre 40 mila euro.

Gli altri parlamentari piemontesi inseriti nella lista della Commissione di Vigilanza della TV di Stato sono Giorgio Maria Bergesio ed Elena Maccanti, nelle fila della Lega e Roberto Rosso di Forza Italia, condannato in primo grado a 5 anni di reclusione per voto di scambio politico-mafioso.