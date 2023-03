Serie A1 volley, Cuneo Granda San Bernardo sconfitta in tre set da Vero Volley Milano

Arena di Monza ancora una volta amara per la Cuneo Granda S.Bernardo, che nella decima giornata del girone di ritorno incappa in un brutto k.o. in tre set. Nel primo parziale le gatte approfittano degli errori delle rosablù per condurre per due terzi, ma nel finale cedono sotto i colpi di Rettke e Sylla. Sembra il preludio di un confronto combattuto, invece la Cuneo Granda S.Bernardo si scioglie: le cuneesi commettono tanti errori in contrattacco e non riescono mai a essere efficaci a muro e in battuta, come testimoniano i nove errori in battuta a fronte di zero ace e gli zero muri. Se nel secondo parziale è Rettke, poi eletta MVP, a imperversare al centro, nel terzo è il turno dell’ex Candi, che alza il muro e si fa sentire in attacco e dai nove metri. Bellano prova a mischiare le carte con gli ingressi di Drews, Diop e Caruso, ma la musica non cambia: la serie positiva della Cuneo Granda S.Bernardo si interrompe dopo tre vittorie consecutive.

Le cuneesi torneranno in palestra nel pomeriggio di lunedì 20 per preparare la prima delle due sfide casalinghe consecutive del finale di regular season, quella con la Savino Del Bene Scandicci di sabato 25 (ore 20:30, diretta RaiSport +HD), per la quale è attiva la prevendita in sede e online su www.liveticket.it.

MASSIMO BELLANO, ALLENATORE CUNEO GRANDA S.BERNARDO “Milano ha fatto una partita importante soprattutto in battuta, ma noi ci siamo fatti prendere troppo dalla frustrazione di non riuscire a trovare un ritmo di cambiopalla accettabile. Contro queste squadre bisogna mettere in preventivo di avere delle difficoltà a cui occorre reagire, cosa che noi non siamo riusciti a fare questa sera. Ci siamo cercati una brutta prestazione; c’è tanto rammarico. Tutte le volte che potevamo riavvicinarci abbiamo sbagliato tanto in contrattacco. Partite come questa ti insegnano sempre qualcosa: martedì analizzeremo e cercheremo di preparare al meglio la partita con Scandicci, in cui servirà avere pazienza e cercare di rimanere aggressivi anche nei momenti più difficili”.

CRONACA

PRIMO SET Bellano schiera Gicquel opposta a Signorile, Szakmáry e Kuznetsova schiacciatrici, Hall e Cecconello al centro, Caravello libero. Gaspari replica con la diagonale Orro-Stysiak, Sylla e Davyskiba in banda, Rettke e Stevanovic al centro, Parrocchiale libero. La Cuneo Granda S.Bernardo replica alla partenza decisa della Vero Volley Milano impattando sul 7-.7. Due errori consecutivi in attacco di Davyskiba valgono il primo break delle cuneesi: 9-11 e time out per la panchina di casa. La Vero Volley Milano trova l’aggancio sul 12-12, ma Szakmáry, Gicquel e Kuznetsova firmano il massimo vantaggio per la Cuneo Granda S.Bernardo (12-15). La rimonta delle rosablù passa dai nove metri, con gli ace di Rettke e Stysiak (16-17), e dagli attacchi di Sylla: 18-18. Ancora una battuta vincente, questa volta di Stevanovic, decreta il sorpasso delle monzesi: 20-19 e time out per Bellano. Dentro Klein Lankhorst e Diop per Signorile e Gicquel. Rettke mura Kuznetsova e sul 23-21 è ancora time out per la panchina ospite. Sylla abbatte Kuznetsova, Rettke fa ancora male dai nove metri e la Vero Volley Milano conquista il primo set con il punteggio di 25-22: 1-0. Tabellino: 7 Sylla, 6 Stysiak, 4 Szakmáry

SECONDO SET Sylla trascina le rosablù sul 6-3. La Cuneo Granda S.Bernardo fatica in attacco e non riesce a farsi valere a muro: 9-5 e time out per coach Bellano. Sul 13-7 Drews rileva Kuznetsova, fermata due volte a muro da Stysiak. Le gatte non riescono a invertire la rotta e sul 15-7 siglato da Stysiak Bellano chiama ancora a colloquio le sue. Tutto facile per le padrone di casa, aiutate dai numerosi errori delle ospiti in attacco e in battuta (20-12). Rettke a segno due volte di fila per il 22-14. Davyskiba, ancora Rettke e l’ennesimo errore dai nove metri delle gatte, questa volta di Gicquel, consegnano il parziale alla Vero Volley Milano: 25-17 (2-0). Tabellino: 5 Rettke, 4 Stysiak, Davyskiba

TERZO SET Diop e Drews dal via per Gicquel e Kuznetsova. La Cuneo Granda S.Bernardo prova a scuotersi e allunga sull’1-4, ma la Vero Volley Milano non si scompone e mette la freccia con tre muri consecutivi dell’ex Candi: 6-4. Ancora un muro di Candi per l’8-5 sul quale Caruso sostituisce Hall. Sul 10-5 Gicquel rileva Diop. Dopo il time out richiesto da Bellano la Vero Volley Milano allunga ancora con Candi, a segno anche con la fast, e Orro (13-7). Tutto facile per le rosablù con Candi e Rettke sugli scudi: 18-12 e nuovo time out per la panchina ospite. Sul finale Stysiak si prende la scena con due ace di fila che valgono il 23-13. Ci pensa Begic a chiudere i conti sul 25-15 che sancisce il 3-0 della Vero Volley Milano. Tabellino: 6 Candi, 4 Stysiak

VERO VOLLEY MILANO – CUNEO GRANDA S.BERNARDO 3-0 (25-22, 25-17, 25-15)

VERO VOLLEY MILANO Orro 1, Stysiak 14, Davyskiba 6, Sylla 11, Rettke 11, Stevanovic 2, Parrocchiale (L), Candi 7, Begic 1. N.e. Allard, Folie, Negretti, Thompson, Parrocchiale, Larson. All. Gaspari, vice all. Bucaioni

CUNEO GRANDA S.BERNARDO Signorile 2, Gicquel 10, Kuznetsova 3, Szakmáry 10, Cecconello 2, Hall 2, Caravello (L), Diop 1, Drews 4, Caruso, Klein Lankhorst. N.e. Gay, Magazza, Agrifoglio. All. Bellano, vice all. Gandini

ARBITRI Piperata e Zanussi

NOTE – Spettatori 2421. Durata set: 30′, 23′, 23′. Tot: 1h24′. MVP Dana Rettke

Vero Volley Milano: 11 muri, 6 ace, 10 errori in battuta, 37% in attacco, 58% (41%) in ricezione. Cuneo Granda S.Bernardo: 0 muri, 0 ace, 9 errori in battuta, 34% in attacco, 53% (26%) in ricezione.