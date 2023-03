Dal 25 marzo a Torino la quinta edizione di Tuliparty, lo storico “Tulips U-pick Park” in Piemonte

Torna, e giunge alla quinta edizione, Tuliparty, lo storico “Tulips U-pick Park” piemontese; il grande spazio verde a cavallo tra i comuni di Collegno e Pianezza doveva aprire il primo Aprile ma le temperature mediamente elevate delle scorse settimane hanno anticipato la fioritura e quindi dal 25 Marzo sarà già possibile ammirare, una fioritura straordinaria di tulipani, narcisi e viole. Chiaramente la faranno da padrone i tulipani, non solo classici ma a “Pappagallo”, “doppi”, “sfrangiati”, “doppi Sfrangiati”, insomma il meglio creato negli anni dagli ibridatori del settore.

Passeggiando su “Via dei Tulipani”, “Viale Viole”, o “Lungodora Amsterdam”, sarà possibile raccogliere i fiori, volendo con il bulbo, pronti per essere ripiantati nel proprio terrazzo o giardino. Personale Esperto sarà sempre disponibile sul campo per consigli su come gestire il bulbo per farlo rifiorire la stagione successiva. Saranno inoltre organizzati corsi di pittura e fotografia che avranno per soggetto i nostri amati fiori.

Il Colore Viola e il suo significato saranno il tema dominante del Tuliparty 2023. Il viola, che nasce dalla fusione del rosso, simbolo della concretezza, e il blu, simbolo della profondità, è ormai riconosciuto come simbolo della gentilezza e si moltiplicano le iniziative (come quella delle “panchine viola”) che richiamano all’importanza dell’esser gentili e dell’avere cura delle Persone e degli Esseri viventi. Regalare o regalarsi una pianta di tulipano di cui avere cura, va certamente in questa direzione. Per l’edizione 2023, quindi, oltre ad arredi viola e richiami alla gentilezza, saranno disponibili 15 varietà di tulipano in tutte le sfumature del viola, dal lilla al viola scuro.

Oltre alla qualità dell’offerta, Tuliparty sarà, come sempre, attento alle esigenze delle famiglie. Saranno presenti un’area pic-nic ed un’area giochi per i più piccoli e soprattutto i minorenni entreranno tranquillamente senza alcun obbligo di acquisto.