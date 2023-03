Maxi blitz a Torino contro lo spaccio di stupefacenti e il possesso di armi: 9 arresti, 60 agenti impegnati

Circa 60 agenti di polizia sono impegnati da questa mattina in un blitz che coinvolge la Squadra Mobile di Torino contro un’organizzazione che avrebbe in mano una parte importante del mercato della droga a Torino.

L’inchiesta è stata portata avanti in collaborazione con la Procura di Torino e con il supporto degli agenti della Polizia Ferroviaria del Piemonte e della Valle d’Aosta: nove in tutto, per il momento, le persone colpite da misure cautelari per reati legati agli stupefacenti ma anche al possesso di armi.