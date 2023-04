Meteo Piemonte: oggi piogge e aria fredda, Pasqua e Pasquetta con il sole

Secondo le previsioni metereologiche di Arpa Piemonte, oggi il rapido passaggio di un nucleo di aria fredda in quota, in transito dalla Francia verso il Mar Tirreno, causa un modesto aumento dell’instabilità con rovesci deboli sparsi sulla regione, più intensi e diffusi sul Piemonte sudorientale, in esaurimento già in serata.

Da domani la progressiva rimonta del campo di pressione sul Mediterraneo occidentale garantisce condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, anche per le giornate di Pasqua e Pasquetta.