Rubano parti di ricambio allo stabilimento Sparco di Leinì per rivenderle online, arrestati

I carabinieri di Venaria Reale hanno arrestato un 27enne, un 28enne e un 39enne che avevano appena rubato quattro paraurti per Lamborghini Urus, due alettoni per Ferrari Sf90 e 14 batterie di varie marche all’interno dello stabilimento della Sparco di via Caselle a Leini.

I tre, che sono arrivati in furgone dalla Polonia, gestiscono un sito internet specializzato nella vendita a basso costo di accessori per auto. Sul furgone c’erano anche gli attrezzi utilizzati per lo scasso. Il valore commerciale della merce rubata è superiore ai 10 mila euro.

Il tribunale di Ivrea ha convalidato l’arresto a piede libero e i tre sono già tornati in Polonia.