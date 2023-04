Torino, è passata col rosso morendo investita dal tram: condannato l’autista

Una donna di 77 anni, Claudia Danielis, è stata investita da un tram della linea 3 mentre attraversava i binari con semaforo rosso la mattina del 7 febbraio 2022. Il conducente del mezzo pubblico, difeso dallo studio dell’avvocato Giovanni Lageard, è stato condannato a 10 mesi di reclusione e a risarcire la famiglia della vittima, assistiti dall’avvocato Nicola Menardo.

Per il giudice Luca Del Colle del Tribunale di Torino, l’incidente tra corso Toscana e corso Cincinnato nel quartiere Lucento poteva essere evitato se nei pressi della zona di una fermata il conducente avesse rallentato facendo attenzione agli attraversamenti per potersi fermare in tempo.

I sindacati dei autoferrotranvieri sicuramente non saranno d’accordo con la sentenza del processo di rito abbreviato per omicidio stradale, che apre ora alla possibilità di provvedimenti disciplinari da parte di GTT nei confronti dell’autista.